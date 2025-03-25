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Giriş Tarihi: 25.3.2025

Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

Savic ve Hüseyin Türkmen’in ardından Batagov’un da sakatlık yaşaması, defansta sıkıntıya sebep oldu. Fatih Tekke, Göztepe maçı için çözüm arıyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

Milli ara sonrası Süper Lig'e Göztepe maçıyla dönecek olan Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar teknik heyeti zora soktu. Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen'e son olarak milli takımında sakatlanan Arseniy Batagov'un da eklenmesiyle sıkıntı büyüdü. Savic, tedavi sürecini tamamlamış olmasına rağmen henüz antrenmanlara başlamadı. Hüseyin'in sağ üst ön adalesindeki yaralanma nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken sol üst iç adalesinden sorun yaşayan Batagov'un da dönüşü 3 haftayı bulacak.

SAVİC'IN OYNAMA İHTİMALI VAR
İzmir ekibini cumartesi günü sahasında ağırlayacak olan bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke'yi özellikle üç stoperin birden kaybedilmesi kara kara düşündürüyor. Yedek oyuncular arasından çözüm arayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, bir yandan da Stefan Savic'in durumunu takip ediyor.

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Trabzonspor’da stoper sıkıntısı
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