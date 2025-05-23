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Giriş Tarihi: 23.5.2025

Trabzonspor’da Traore sesleri

Fransa basını, bordomavililerin geçen sezon da gündemine gelen 21 yaşındaki stoper için Caen kulübüyle anlaşmaya yakın olduğunu ileri sürdü

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Traore sesleri

Trabzonspor, yabancı kontenjanında iki olarak belirlenen genç oyuncu kotası için Burkina Faso asıllı Fransız stoper Brahim Traore'yi gündemine aldı. Fransız basını, bordo- mavililerin 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Ligue 2 takımı Caen ile yaptığı görüşmede büyük mesafe kat ettiğini ileri sürdü. Fırtına'nın geçen sezon da gündemine gelen genç ismin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabilen Traore, bu sezon 26 maçta forma giydi, takımına hücumda da 1 asistlik katkı verdi.

YERLİ HAMLESİ!
Bordo-mavili yönetim, kadro planlamasında Trabzonlu oyuncu sayısını artırma kararı aldı. Öne çıkan isimler arasında Ajax'ta forma şansı bulamayan Trabzonspor'un eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen Halil Dervişoğlu ve Süper Lig'den düşen Hatayspor'un orta sahası Görkem Sağlam bulunuyor.

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Trabzonspor’da Traore sesleri
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