Trabzonspor’dan Bennacer hamlesi

Bordo-mavili kulübün, Milan forması giyen Ismael Bennacer'e resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İtalyan gazeteci Romano'nun haberine göre; taraflar arasında henüz anlaşma yok ancak görüşmeler devam ediyor. Profesyonel futbol yaşamına Fransa'da başlayan Bennacer, 2017'de transfer olduğu Empoli'deki başarılı performansının ardından 2019 yılında 17 milyon Euro bedelle Milan'a gitmişti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası devre arasında Marsilya'ya kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki Cezayirli orta sahanın, bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor.



CHAM, PRAG YOLCUSU

SLAVIA Prag, geçtiğimiz sezon talip olduğu Muhammed Cham için yeniden devreye girdi. Çek ekibinin, bu kez hem oyuncuyla hem de Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı belirtildi. Prag'ın, Cham'ı 1 yıllığına kiralayacağı, iki kulüp arasında yapılacak anlaşmada 5.5 milyon Euro civarında satın alma opsiyonu da olacağı belirtildi. Öte yandan bordo-mavililer, bir süredir gündemlerinde olan Timi Max Elsnik transferinden vazgeçti.