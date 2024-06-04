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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Trabzonspor’dan stoper harekâtı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan stoper harekâtı

Savic ve Kipre’yı listenin ilk sıralarına yazan Karadeniz kulübü, iki oyuncunun menajeriyle de temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor

Trabzonspor, stoper takviyesi için gaza bastı. Yönetim, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Karadağlı Stefan Savic'i gündemine aldı. 33 yaşındaki oyuncunun peşinde F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu biliniyor. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi de Savic ile görüşmelerin olduğunu yazdı. Ayrıca boşta olan Cedric Kipre ile de temaslar sürüyor. Başarılı futbolcunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra yanıt vereceği ifade edildi.

BERAT DÖNMEK İSTEMİYOR
SEZON başında Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Berat Özdemir, kontratının sona ermesinin ardından sosyal medyadaki 'Trabzonspor' yazısını kaldırdı. Yönetim, futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için El İttifak kulübü ile temasa geçmedi. Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Süper Lig'den bir takımla anlaşması bekleniyor.
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Trabzonspor’dan stoper harekâtı
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