Trabzonspor’dan Weghorst’a dönüş

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda forvet hattına pivot santrfor özelliklerini barından bir isim arayan Trabzonspor, çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve takıma büyük katkı yapan Paul Onuachu için iki aydan uzun bir süredir uğraşan bordo-mavililer, en son Southampton'a 7 milyon Euro teklif etmiş ancak bir türlü ikna edememişti. Nijeryalıda umut azalırken, rota bir kez daha Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'a döndü. Bonservisi Championship ekiplerinden Burnley'de olan 31 yaşındaki Hollandalı yıldız ile temas kurulduğu ve hem kiralama hem de satın alma içeren iki farklı teklif hazırlandığı öğrenildi.
AJAX'LA DA GÖRÜŞÜYOR, KARARINI KISA SÜRE İÇİNDE VERECEK
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Hoffenheim kulübünde 30 maça çıkan ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Weghorst'un Ajax ile de görüşme halinde olduğu ve kısa zaman içerisinde geleceğiyle alakalı bir karar vermek istediği kaydedildi.
1.97 metrelik santrfor, ayrıldıktan
sonra Manchester United
ve Hoffenheim formaları giydi ancak
bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı.
Teknik direktör Abdullah
Avcı'nın da Onuachu'nun yanı sıra
tecrübeli oyuncunun transferine de
onay verdiği öğrenildi.
YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ!
Trabzonspor
Kulübü başkanı Ertuğrul Doğan'ın bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını açıkladığı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton'dan yeni açıklama geldi. Nijeryalı yıldızın transfer ihtimaliyle ilgili konuşan İngiliz ekibinin teknik direktörü Russell Martin, "Paul için bir teklif aldık ve bu teklif kulübün planladığı rakamın yanına bile yaklaşmadı"
dedi. Martin ayrıca 2.01'lik golcünün takımdan ayrılma talebiyle ilgili olarak da "Bana farklı bir şey söylenirse size de söylerim. O sıkı çalışıyor. Henüz oynamaya hazır değil. Pazar gününden beri geri döndü, bu yüzden bekleyip göreceğiz"
ifadelerini kullandı.