Trabzonspor’dan Weghorst’a dönüş

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda forvet hattına pivot santrfor özelliklerini barından bir isim arayan Trabzonspor, çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve takıma büyük katkı yapan Paul Onuachu için iki aydan uzun bir süredir uğraşan bordo-mavililer, en son Southampton'a 7 milyon Euro teklif etmiş ancak bir türlü ikna edememişti. Nijeryalıda umut azalırken, rota bir kez daha Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'a döndü.1.97 metrelik santrfor, ayrıldıktansonra Manchester Unitedve Hoffenheim formaları giydi ancakbir türlü istediği çıkışı yakalayamadı.Teknik direktör AbdullahAvcı'nın da Onuachu'nun yanı sıratecrübeli oyuncunun transferine deonay verdiği öğrenildi.Kulübü başkanı Ertuğrul Doğan'ın bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını açıkladığı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton'dan yeni açıklama geldi. Nijeryalı yıldızın transfer ihtimaliyle ilgili konuşan İngiliz ekibinin teknik direktörü Russell Martin,dedi. Martin ayrıca 2.01'lik golcünün takımdan ayrılma talebiyle ilgili olarak da "Bana farklı bir şey söylenirse size de söylerim. O sıkı çalışıyor. Henüz oynamaya hazır değil.ifadelerini kullandı.