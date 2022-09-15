Trabzonspor’un Kızılyıldız maçı 11’i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Bordo mavililer, kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Djaniny, Trezeguet - Maxi Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic.
TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.