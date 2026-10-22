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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Trabzon’un hocası Reis, Hearts’in durumuna değindi: Bizim için çok tehlikeli

İskoç ekibinin 7-1’lik Celtic yenilgisine değinen Alman hoca, “Büyük mağlubiyetlerin arkasından iyi bir duruş göstermeye çalışacaklar. Kendi adımıza tehlikeli olacak” dedi

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YUNUS EMRE SEL
Trabzon’un hocası Reis, Hearts’in durumuna değindi: Bizim için çok tehlikeli
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts maçı öncesi basının karşısına geçti. Alman çalıştırıcıdan satır başları şöyle:
ELDE ettiğimiz bu başarı her zaman sahada olan takımındır. Takım eğer mutluysa biz de her şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz. 3 günde bir maç oynamak durumundayız.
TRABZONSPOR'UN hedefi her zaman olduğu her yerde kazanabilmek, en yüksek başarıya ulaşabilmek. Size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız' dersem yanlış bir söz vermiş olurum. Bu bize bağlı.
MUSTAFA'NIN oynaması erken olur. Onuachu için de aynı durum söz konusu.
KADROMUZDAN mutluyum ve herhangi bir sıkıntı yok. Amacımız kaliteyi koruyabilmek.
(Hearts'in, 7-1'lik Celtic yenilgisi hakkında) Büyük mağlubiyetlerin arkasından elbette takımlar iyi bir duruş göstermeye çalışacaklardır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya çalışacaklardır. Bizim adımıza tehlikeli olacak.
RAKİP önde basmaya çalışan bir ekip. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağız.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
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Trabzon’un hocası Reis, Hearts’in durumuna değindi: Bizim için çok tehlikeli
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