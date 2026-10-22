Trabzon’un hocası Reis, Hearts’in durumuna değindi: Bizim için çok tehlikeli

Trabzonspor
Teknik Direktörü Thomas Reis
, Hearts maçı öncesi basının karşısına geçti. Alman çalıştırıcıdan satır başları şöyle:
ELDE
ettiğimiz bu başarı her zaman sahada olan takımındır. Takım eğer mutluysa biz de her şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz.
3 günde bir maç oynamak durumundayız.
TRABZONSPOR'UN
hedefi her zaman olduğu her yerde kazanabilmek, en yüksek başarıya ulaşabilmek. Size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız'
dersem yanlış bir söz vermiş olurum. Bu bize bağlı.
MUSTAFA'NIN
oynaması erken olur. Onuachu için de aynı durum söz konusu.
KADROMUZDAN
mutluyum ve herhangi bir sıkıntı yok. Amacımız kaliteyi koruyabilmek.
(Hearts'in, 7-1'lik Celtic yenilgisi hakkında) Büyük mağlubiyetlerin arkasından elbette takımlar iyi bir duruş göstermeye çalışacaklardır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya çalışacaklardır. Bizim adımıza tehlikeli olacak.
RAKİP
önde basmaya çalışan bir ekip. Buna bir çözüm bulmaya çalışacağız.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör