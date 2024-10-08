Trabzon’un tesellisi Banza

Trabzonspor, 8 haftanın geride kaldığı ligde teknik adam değişikliği ve sadece 9 puan toplaması ile zayıf bir grafik çizdi.Braga'dan 2 milyon Euro'ya kiralanan Demokratik Kongolu santrfor, takımı da ayakta tutan isimler arasında. Beşiktaş, G.Antep, Konya ve Hatay maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve geride kalan 4 maçlık Trabzonspor kariyerinde 3 gol bulan oyuncu, yenilgi yüzü görmedi.Konya karşısındaki iki golünün ardından Hatay maçında da ağları sarsan Banza, son iki karşılaşmada 3 gol buldu.Braga kulübü serbest kalma bedelini ise 40 milyon Euro olarak belirledi. Şenol Güneş'in, performansından memnun olduğu futbolcu ile sık sık görüşerek fizik gücünü daha da yukarı çekmek istediği öğrenildi.