Trezeguet bombası!

Sezon başındaki yanlış kadro planlaması ve tribünlerdeki eleştiriler nedeniyle Trezeguet, Al Rayyan'a kiralanmıştı. Bu süreçte kanattaki oyuncuların katkı yapamaması, Orsic'in kadro dışı bırakılması, Nwakaeme'nin sıklıkla sakatlanması sonucunda Trezeguet'nin geri çağrılma ihtimali ortaya çıktı. Şenol Güneş de, Mısırlı futbolcunun ayrılışına anlam veremediğine dair imada bulunup,demişti.30 yaşındaki oyuncu için Katar basınından da girişimleri doğrular nitelikte detaylar geldi.Trezeguet'nin takıma dönüşü için görüşmelerin başladığının altını çizen ve Şenol Güneş'in de bu istekte olduğunu belirten Katarlı gazeteci, iki kulüp arasında resmi adımların atılmasının beklendiğini duyurdu.Güneş'in, Adana Demirspor maçında kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Denswil'in kadro dışı olması, Malheiro'nun kart cezasının bulunması ve Mendy'nin artık orta sahada değerlendirilmek istenmesi nedeniyle hamle yapılacak. Mendy– Denswil ikilisini değiştirecek olan tecrübeli hoca, Batagov'a ilk kez formayı vermeyi planlıyor. Sol stoperde Batagov'u düşünen Güneş, Serdar'ın sakatlığı nedeniyle Savic-Hüseyin arasında seçim yapacak.