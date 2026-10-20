Tufan koptu kral coştu!

Fırtına, G.Saray'dan sonra bir büyük rakibini daha yenerken Kartal hüsran yaşadı



OZAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, Beşiktaş maçının 21. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu, bu golüyle birlikte siyah-beyazlılar karşısında 6. kez gol sevinci yaşadı. Kartal'a 16 defa rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, ayrıca 191 gün sonra Süper Lig'de ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşma sonrası derbi maçına yakışır oynadıklarını söyleyen Ozan, "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu" dedi.





SALAH DESTAN YAZIYOR!

Trabzonspor'a transferi dünyayı sallayan Muhammed Salah, bordomavili formayla yeşil sahada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Beşiktaş ağlarına gönderdiği golle rakibin direncini kıran Mısırlı yıldız, Karadeniz ekibinde çıktığı 11 maçta 13 gollük katkı sağladı. Süper Lig'de 8 gol, 3 asist, Avrupa'da 4 maçta 1 gol, 1 asistle skora etki eden tecrübeli futbolcu, taraftarlarını bir kez daha büyüledi.



EVİNDE ACIMIYOR

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Başakşehir'i 2-1 yenen Fırtına, Gençlerbirliği (5-0), Galatasaray (4-0) ve Beşiktaş'ı (2-0) mağlup etti. 13 gol atarken sadece 1 kez ağlarını düşürdü.



BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Salah'ın bu sezon Süper Lig derbilerindeki performansı (Beşiktaş ve Galatasaray):

Gol: 4 Asist: 1 Şut: 8 İsabetli şut: 6 Şut pası: 4 RCS topla buluşma: 10 Kazandığı ikili mücadele: 15 Sahipsiz top kazanma: 14 Maruz kaldığı faul: 9



ONANA DUVARI

THOMAS Reis yönetimindeki üç lig maçını da gol yemeden tamamlayan Trabzonspor'da performansıyla alkış alan Andre Onana, dün yine gecenin adamlarından biri oldu. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın yakaladığı 3 net fırsatta kalesine duvar ören Kamerunlu eldiven, 90 dakikayı 7 kurtarışla tamamladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör