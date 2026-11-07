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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Türk takımlarını yakından tanıyorlar

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Türk takımlarını yakından tanıyorlar
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Nagrig köyü temsilcileri, Muhammed Salah sayesinde küçük bir yerleşim yerinin dünya çapında tanınır hâle geldiğini vurguladı. Köy temsilcisi, "Salah burada büyüdü, futbol hayatına burada başladı. O da köyümüzün çocuklarından biriydi. Allah'a şükürler olsun bizi gururlandırdı. Onun sayesinde köyümüzün adı bütün dünyaya yayıldı. Trabzonspor'un, evladımız Salah'a gösterdiği ilgi ve sevgi bizi çok mutlu etti" dedi. Salah'ın Türkiye'ye gelmesinin Mısır'da Türk futboluna olan ilgiyi artırdığını belirten temsilciler, artık Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının daha yakından takip edildiğini söyledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Türk takımlarını yakından tanıyorlar
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