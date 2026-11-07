Türk takımlarını yakından tanıyorlar

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Nagrig köyü temsilcileri, Muhammed Salah sayesinde küçük bir yerleşim yerinin dünya çapında tanınır hâle geldiğini vurguladı. Köy temsilcisi, "Salah burada büyüdü, futbol hayatına burada başladı.Trabzonspor'un, evladımız Salah'a gösterdiği ilgi ve sevgi bizi çok mutlu etti" dedi. Salah'ın Türkiye'ye gelmesinin Mısır'da Türk futboluna olan ilgiyi artırdığını belirten temsilciler, artık Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının daha yakından takip edildiğini söyledi.