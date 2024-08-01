Üç transfer daha olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynayacakları Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Turu geçip yollarına devam etmek istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir ilk maç oynadık, rakip güçlü yönlerini bize karşı iyi kullandı. Deplasmanda 2-0 kazanmak önemliydi. Şimdi seyircimizin önünde daha iyi oynayıp tur atlamak istiyoruz"
dedi. Transfer hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimle yoğun mesai harcıyoruz. En az 2-3 oyuncu transfer etmek için çalışıyoruz. Sol stoper, ofansif orta saha ve forvet hattına takviye yapmak istiyoruz. Forvet bölgesinde, Onuachu ve Weghorst dışında görüştüğümüz isimler var"
ifadelerini kullandı. Rakiplere de mesaj gönderen Avcı, "G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu ligin domino taşları. Her zaman ekonomiyle yarışamayız ama karakter ve inadımızla yarışacağız" diye konuştu.