Üç transfer daha olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynayacakları Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Turu geçip yollarına devam etmek istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı,dedi. Transfer hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı. Rakiplere de mesaj gönderen Avcı, "G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu ligin domino taşları. Her zaman ekonomiyle yarışamayız ama karakter ve inadımızla yarışacağız" diye konuştu.