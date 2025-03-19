Uğur ‘Can’ verdi

Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı 26 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, performansıyla güven verdi. 28 yaşındaki file bekçisi, 26 maçın 11'inde gol yemezken Trabzonspor, 7 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 25 puan yazdırdı.
Toplamda 35 puanı bulunan Karadeniz temsilcisi, 26 karşılaşmada 31 gol yerken, maç başına 1,19'luk istatistik sağladı.
Tecrübeli kaleci, geçen sezon
35 lig maçında 44 gol yerken, 11 karşılaşmada ağlarını kapatmıştı. 2022-23 sezonunda
ise 31 lig maçında 48 gol yerken 12 mücadelede gole izin vermemişti.