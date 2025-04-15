Uğurcan için kapılar kapalı

Trabzonspor'da performansıyla parmak ısırtan kaptan Uğurcan Çakır için İstanbul takımlarına transfer iddiası gündeme gelirken hem tecrübeli kalecinin ailesi hem de bordo-mavili kulüp net bir şekilde bu haberleri yalanladı. Trabzonspor yönetimi, "Böyle bir gündem masaya dahi gelemez" diyerek sert bir tepki gösterdi. Ayrıca böyle bir teklifin söz konusu dahi olamayacağı, kimsenin buna cesaret edemeyeceği ifade edildi. 29 yaşındaki file bekçisi de kendisinin "Trabzonsporlu Uğurcan Çakır" olarak anılmak istediğini vurgulamıştı. Uğurcan bu sezon toplam 38 müsabakada boy gösterirken 16 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.