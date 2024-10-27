Uğurcan sert çıktı: Utanç duyuyorum!

Trabzon'u Göztepe deplasmanında farklı yenilgiden kurtaran kişi kaptan Uğurcan Çakır oldu. İlk yarıda 2'si karşı karşıya çok net 3 pozisyonu engelleyen başarılıMaç sonrası çok sert konuşan Uğurcan şu ifadeleri kullandı: "Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bütün oyun planımız çöktü. Herkes kaçak oynamaya başladı, herkes saklandı. Bir kişi fazla oynuyorduk amaUtanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için. Herkes kendini sorgulamalı."