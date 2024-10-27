Uğurcan sert çıktı: Utanç duyuyorum!

Trabzon'u Göztepe deplasmanında farklı yenilgiden kurtaran kişi kaptan Uğurcan Çakır oldu. İlk yarıda 2'si karşı karşıya çok net 3 pozisyonu engelleyen başarılı milli file bekçisi, toplamda 5 kurtarış yaptı.
Maç sonrası çok sert konuşan Uğurcan şu ifadeleri kullandı: "Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bütün oyun planımız çöktü. Herkes kaçak oynamaya başladı, herkes saklandı. Bir kişi fazla oynuyorduk ama sanki Göztepe bizden daha fazla gibiydi.
Utanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için. Herkes kendini sorgulamalı."