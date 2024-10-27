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Giriş Tarihi: 27.10.2024

Uğurcan sert çıktı: Utanç duyuyorum!

“Sanki Göztepe bizden daha fazlaydı. Herkes kaçak oynadı, herkes saklandı. Utanç verici”

Uğurcan sert çıktı: Utanç duyuyorum!
Trabzon'u Göztepe deplasmanında farklı yenilgiden kurtaran kişi kaptan Uğurcan Çakır oldu. İlk yarıda 2'si karşı karşıya çok net 3 pozisyonu engelleyen başarılı milli file bekçisi, toplamda 5 kurtarış yaptı. Maç sonrası çok sert konuşan Uğurcan şu ifadeleri kullandı: "Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bütün oyun planımız çöktü. Herkes kaçak oynamaya başladı, herkes saklandı. Bir kişi fazla oynuyorduk ama sanki Göztepe bizden daha fazla gibiydi. Utanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için. Herkes kendini sorgulamalı."
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Uğurcan sert çıktı: Utanç duyuyorum!
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