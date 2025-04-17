Varsa yoksa kupa!

Süper Lig'de hedeflerin gerisinde kalan Trabzonspor'un gözü kupadan başka bir şeyi görmüyor. Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe ile oynayacakları yarı final maçını
düşünerek, ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında rotasyona gidecek. Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibi karşısında forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek
olan Tekke, Cihan Çanak ve Muhammed Cham gibi oyuncuların yanı sıra, son iki maçta süre alamayan Sikan'ı 11'de sahaya sürecek.
Fatih Tekke'nin bu karşılaşmada Nwakaeme ve Savic
gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram
'ın yeniden formasına kavuşması muhtemel. Rizespor karşılaşmasında kulübede oturan Mendy ile Okay Yokuşlu
da kadroda öne çıkan adaylar arasında. Göztepe maçı öncesi sahadakilerin form durumu ve fiziksel yeterlilikleri kupada şans bulup bulmamalarında da etkili olacak.