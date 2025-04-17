Varsa yoksa kupa!

Süper Lig'de hedeflerin gerisinde kalan Trabzonspor'un gözü kupadan başka bir şeyi görmüyor. Teknik direktör Fatih Tekke,düşünerek, ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında rotasyona gidecek.olan Tekke,Fatih Tekke'nin bu karşılaşmadagibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan'ın yeniden formasına kavuşması muhtemel. Rizespor karşılaşmasında kulübede oturanda kadroda öne çıkan adaylar arasında. Göztepe maçı öncesi sahadakilerin form durumu ve fiziksel yeterlilikleri kupada şans bulup bulmamalarında da etkili olacak.