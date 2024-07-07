Vavro için yeni hamle

Yurt dışı kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da en önemli sıkıntı stoper bölgesinde yaşanıyor.Sadece 3 savunmacıylaantrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, bu bölgeye en az 2 takviye yapmak istiyor. Sol stoperdeiçin bekleyişi süren Karadeniz ekibi, sağ stoperde farklı alternatiflere yönelmeye başladı.Samuel Gigot'un Marsilya kampına dahil olması nedeniyle Trabzonspor, Kopenhag forması giyen Denis Vavro'ya yöneldi. Danimarka ekibinin yüksek bonservis istemesinden dolayı geri çekilen Karadeniz kulübünün, yeniden bir girişim yapması bekleniyor. Bu arada Liverpool forması giyende Trabzonspor'un stoper alternatifleri arasında bulunuyor.