Vavro için yeni hamle

Yurt dışı kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da en önemli sıkıntı stoper bölgesinde yaşanıyor. Kamp kadrosu içerisinde birçok bölgede alternatifleri bulunan Fırtına'da bu mevkide istenilen rekabet ortamı oluşmadı.
Sadece 3 savunmacıyla (Baniya, Denswil, Ali Şahin)
antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, bu bölgeye en az 2 takviye yapmak istiyor. Sol stoperde Attila Szalai
için bekleyişi süren Karadeniz ekibi, sağ stoperde farklı alternatiflere yönelmeye başladı.
NATHANİEL PHİLLİPS DE LİSTEDE
Samuel Gigot'un Marsilya kampına dahil olması nedeniyle Trabzonspor, Kopenhag forması giyen Denis Vavro'ya yöneldi. Danimarka ekibinin yüksek bonservis istemesinden dolayı geri çekilen Karadeniz kulübünün, yeniden bir girişim yapması bekleniyor. Bu arada Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips
de Trabzonspor'un stoper alternatifleri arasında bulunuyor.