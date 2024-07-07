Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Vavro için yeni hamle
Giriş Tarihi: 7.7.2024

Vavro için yeni hamle

YUNUS EMRE SEL
Vavro için yeni hamle

Kopenhag’ın yüksek bonservis isteğinden dolayı geri çekilen bordomavililer, 28 yaşındaki oyuncu için bir girişim daha yapacak

Yurt dışı kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da en önemli sıkıntı stoper bölgesinde yaşanıyor. Kamp kadrosu içerisinde birçok bölgede alternatifleri bulunan Fırtına'da bu mevkide istenilen rekabet ortamı oluşmadı. Sadece 3 savunmacıyla (Baniya, Denswil, Ali Şahin) antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, bu bölgeye en az 2 takviye yapmak istiyor. Sol stoperde Attila Szalai için bekleyişi süren Karadeniz ekibi, sağ stoperde farklı alternatiflere yönelmeye başladı.

NATHANİEL PHİLLİPS DE LİSTEDE
Samuel Gigot'un Marsilya kampına dahil olması nedeniyle Trabzonspor, Kopenhag forması giyen Denis Vavro'ya yöneldi. Danimarka ekibinin yüksek bonservis istemesinden dolayı geri çekilen Karadeniz kulübünün, yeniden bir girişim yapması bekleniyor. Bu arada Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips de Trabzonspor'un stoper alternatifleri arasında bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vavro için yeni hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA