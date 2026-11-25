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Kadro yapılanmasında çıtayı dünya standartlarına çıkaran Trabzonspor, savunma liderliği içinKaradeniz temsilcisinin, Premier Lig devi ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki stoper ile resmi temaslara başladığı ileri sürüldü. Transferin devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı sonuçlanacağının henüz netleşmediği öğrenilirken, görüşmelerde eski takım arkadaşları Salah ve Fabinho'nun da devreye girdiği iddia edildi.