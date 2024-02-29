Visca ile turladı

ağlarını sarsıp Fırtına'yı yarı finale taşıyan Edin Visca, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynanan diğer 3 karşılaşmada da skora katkı sağlamıştı. Böylece bu organizasyonda tüm karşılaşmalarda tabelayı değiştirmeyi başaran Boşnak yıldız, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Skor katkısı da toplamda 10'u buldu (4 gol, 6 asist).Trabzonspor oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. Türkiye Kupası'nda G.Birliği ve Başakşehir'i mağlup eden Karadeniz ekibi, ligde de Hatay, Pendik ve Adana Demirspor'u yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, bu süreçte 8 gol atarken, kalesini 1 kez düşürdü.Trabzonspor'da Afrika Kupası'na giden, 8 maç aradan sonra yeniden ilk 11'de başladı. Opoku ile çarpışan golcü futbolcu, oyuna devam edemedi ve 69'da yerini Enis'e bıraktı. Baş dönmesi yaşayande 82'de kenara geldi.Trabzonspor, Başakşehir'e Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçit vermiyor. Turunculacivertlilerle bu turnuvada 5 kez karşılaşanÖte yandan 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynanan Süper Kupa Finali'ni Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha müsabakalarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken, ilköğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.