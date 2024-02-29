Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Visca ile turladı
Giriş Tarihi: 29.2.2024

Visca ile turladı

Visca ile turladı

Evindeki karşılaşmada özellikle ilk yarıda net fırsatlar bulan bordo-mavililer, 57’de Boşnak yıldızı ile kilidi kırıp turu atladı. Fırtına, yarı finalde G.Saray-Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak

KUPAYIKUPAYI BOŞ GEÇMİYOR
Başakşehir ağlarını sarsıp Fırtına'yı yarı finale taşıyan Edin Visca, bu sezon Türkiye Kupası'nda oynanan diğer 3 karşılaşmada da skora katkı sağlamıştı. Böylece bu organizasyonda tüm karşılaşmalarda tabelayı değiştirmeyi başaran Boşnak yıldız, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Skor katkısı da toplamda 10'u buldu (4 gol, 6 asist).

SERİ 5'E ÇIKTI
Trabzonspor oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. Türkiye Kupası'nda G.Birliği ve Başakşehir'i mağlup eden Karadeniz ekibi, ligde de Hatay, Pendik ve Adana Demirspor'u yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, bu süreçte 8 gol atarken, kalesini 1 kez düşürdü.




İKİ SAKATLIK BİRDEN
Trabzonspor'da Afrika Kupası'na giden Onuachu, 8 maç aradan sonra yeniden ilk 11'de başladı. Opoku ile çarpışan golcü futbolcu, oyuna devam edemedi ve 69'da yerini Enis'e bıraktı. Baş dönmesi yaşayan Umut Güneş de 82'de kenara geldi. MR'ı çekilecek olan Onuachu'nun durumu bugün netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR'E ŞANS TANIMIYOR
Trabzonspor, Başakşehir'e Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçit vermiyor. Turunculacivertlilerle bu turnuvada 5 kez karşılaşan Fırtına, söz konusu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Öte yandan 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynanan Süper Kupa Finali'ni Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

TARAFTAR TRİBÜNE KOŞTU
Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha müsabakalarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken, ilköğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Visca ile turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA