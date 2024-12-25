Vitor Hugo’da karar Güneş’in

Takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanmış ve eski oyuncu Vitor Hugo kulübe geri dönmek istediğini bildirmişti. Menajeri aracılığıyla yönetimle temasa geçen Brezilyalı stoper, Bahia'da mutsuz olduğunu belirterek yeniden bordo-mavili formayı giymek istediğini iletmişti. İlk etapta bu transfere sıcak bakmayan Trabzonsporlu kurmaylar, daha sonra konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e iletti. Savunmaya takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcının, 33 yaşındaki oyuncunun son durumunu değerlendirdikten sonra kararını ileteceği öğrenildi. Bu arada Fırtına'da son üç dönemdir transfer gündemine gelen Mustafa Eskihellaç yeniden konuşulmaya başlandı. Trabzon doğumlu olan tecrübeli oyuncu, bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı.



LUNDSTRAM'IN TALİBİ ÇOK!

Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, Major League Soccer (MLS), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) transfer teklifleri alıyor. Geçen yaz İskoçya'nın Rangers takımından gelen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



BANİYA'DAN 3.4 MİLYON EURO

SEZON başında Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi kulübü tarafından kullanılacak. İtalyan ekibi, sezon sonunu beklemeden opsiyonu devreye sokacağını Trabzonspor'a iletti. Buradan 3 milyon 400 bin Euro alacak olan bordo-mavililer, bu geliri devre arasındaki transfer bütçesine katmayı planlıyor.