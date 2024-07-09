Yabancı alarmı

Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokacak.bordo-mavililer, toplamda 17 yabancıya ulaştı. Bu nedenle kontenjanını boşaltması gerekecek Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısındabordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi.Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncularıOrsic Nwakaeme Fountas Teklic Gomez Draguş Bardhi Visca Mendy Lundstram Bakic Lahtimi Kourbelis Fernandez Barisic Denswil MeunierTRABZONSPOR'DA yeni sezon öncesi kadro yavaş yavaş şekillenmeye başlarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda oluşturulan transfer listesi üzerinde ince elenip sık dokunuyor. Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen bordo-mavililer, bu anlamda erken başlattığı çalışmaların karşılığında Nwakaeme, Ozan Tufan, Dragus, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimleri transfer etti. Alınacak yeni isimlerin de joker olmasına ve farklı mevkilerde oynamasına özen gösterilecek.YENİDEN Trabzonspor'a transfer olması camiadaki birçok kesim tarafından olumlu karşılanan Nwakaeme, sezonun başlamasını iple çekiyor. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan 35 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da böylelikle hünerlerini konuşturuyor. Özellikle kendisiyle birlikte daha önce forma giymeyen oyuncuların sıkı gözetiminde olan Nijeryalı futbolcu, 'sihirbaz' lakabının hakkını veriyor.