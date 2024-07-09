Yabancı alarmı

Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokacak. Şu ana kadar 6 transfer yapan ve bunlardan 4'ü yabancı olan
bordo-mavililer, toplamda 17 yabancıya ulaştı. Bu nedenle kontenjanını boşaltması gerekecek Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.
ORTA SAHADA ENFLASYON YAŞANIYOR
Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısında en ciddi yığılma ise orta sahada yer alıyor. Bu bölgede tam 8 futbolcusu bulunan
bordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi. Forvet Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez kafileye dahil edilmedi.
Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz beklediği teklifleri alamadı.
İŞTE O İSİMLER
Orsic Nwakaeme Fountas Teklic Gomez Draguş Bardhi Visca Mendy Lundstram Bakic Lahtimi Kourbelis Fernandez Barisic Denswil Meunier
JOKER PEŞİNDE
TRABZONSPOR'DA yeni sezon öncesi kadro yavaş yavaş şekillenmeye başlarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda oluşturulan transfer listesi üzerinde ince elenip sık dokunuyor. Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen bordo-mavililer, bu anlamda erken başlattığı çalışmaların karşılığında Nwakaeme, Ozan Tufan, Dragus, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimleri transfer etti. Alınacak yeni isimlerin de joker olmasına ve farklı mevkilerde oynamasına özen gösterilecek.
NWAKAEME ETKİSİ!
YENİDEN Trabzonspor'a transfer olması camiadaki birçok kesim tarafından olumlu karşılanan Nwakaeme, sezonun başlamasını iple çekiyor. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan 35 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da böylelikle hünerlerini konuşturuyor. Özellikle kendisiyle birlikte daha önce forma giymeyen oyuncuların sıkı gözetiminde olan Nijeryalı futbolcu, 'sihirbaz' lakabının hakkını veriyor.