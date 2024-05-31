Yaremchuk çıkarması

Transferde atağa kalkan2023-24 sezonunu İspanyol takımı Valencia'da kiralık geçiren 28 yaşındaki Ukraynalı santrforu bir an önce bitirmek isteyenİlk önerinin futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak, diğerinin ise direkt bonservisi ile kadroya katmak olduğu belirtildi. Tekliflerin pazarlık aşamasında bulunduğu veHenüz oyuncu için teklif edilen rakamın netlik kazanmadığı vurgulandı. Trabzonspor kurmayları, bu transferi sonuçlandırdıktan sonra uzun zamandır gündemde olantransferini sonuçlandırmak için Fransa'ya gidecek. Bordo-mavili yetkililer, Clermont Kulübü ile masaya oturacak ve en kısa zamanda bu transferi de bitirecek.8 yaşındaki santrfor Yaremchuk, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Valencia'da 34 maçta 8 gol atmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, daha önce Gent, Benfica, D.Kiev, Club Brugge'de oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, Ukrayna formasıyla ise 48 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.SEZON başında Karagümrük'ten transfer edilen Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'ya talip çıktı. Trabzon'da fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoperi, Parma'nın istediği ileri sürüldü.