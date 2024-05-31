Yaremchuk çıkarması

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, öncelikle hedefler arasında yer alan Roman Yaremchuk için Belçika'ya çıkarma yaptı.
2023-24 sezonunu İspanyol takımı Valencia'da kiralık geçiren 28 yaşındaki Ukraynalı santrforu bir an önce bitirmek isteyen bordo-mavililerden bir yönetici ve yetkili menajer, oyuncunun kulübü Club Brugge'e iki teklif sundu.
İlk önerinin futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak, diğerinin ise direkt bonservisi ile kadroya katmak olduğu belirtildi. Tekliflerin pazarlık aşamasında bulunduğu ve Belçika ekibinin Yaremchuk'un oynama arzusunu düşünerek onay verebileceği belirtildi.
SONRAKİ HEDEF FRANSA'DA MUHAMMED CHAM
Henüz oyuncu için teklif edilen rakamın netlik kazanmadığı vurgulandı. Trabzonspor kurmayları, bu transferi sonuçlandırdıktan sonra uzun zamandır gündemde olan ofansif orta sahada forma giyen Muhammed Cham
transferini sonuçlandırmak için Fransa'ya gidecek. Bordo-mavili yetkililer, Clermont Kulübü ile masaya oturacak ve en kısa zamanda bu transferi de bitirecek. Trabzonspor yönetimi, yeni oyuncuları kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
BU SEZON 8 GOL ATTI
2
8 yaşındaki santrfor Yaremchuk, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Valencia'da 34 maçta 8 gol atmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, daha önce Gent, Benfica, D.Kiev, Club Brugge'de oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, Ukrayna formasıyla ise 48 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.
PARMA KANCASI
SEZON başında Karagümrük'ten transfer edilen Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'ya talip çıktı. Trabzon'da fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoperi, Parma'nın istediği ileri sürüldü.