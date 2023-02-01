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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Galatasaray mesajı

YUNUS EMRE SEL
Galatasaray mesajı

Yarışın içinde olacaklarını söyleyen Avcı, G.Saray maçıyla ilglii, “Önceki maçlarla karşılaştırmak doğru değil. Senaryosu farklı olacak. Gidip kazanmak istiyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncu grubunun çok iyi niyetli olduğunu söyledi. 36 maçtır kaybetmemelerinin sebebi olarak taraftarı gösteren tecrübeli hoca, "Transferden çok onlara ihtiyacımız var. Pozitif enerjiyi vermeye devam etsinler. Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olacaktır" dedi. Bartra'nın kasığında bir problem olduğunu belirten Avcı, Abdülkadir'in de başının döndüğünü bildirdi. Pazar oynanacak G.Saray maçıyla ilgili ise şöyle konuştu: "G.Saray istim üzerinde, çok iyi gidiyorlar. O maçın senaryosu, anı, dakikası çok farklı olacak. Önceki maçlarla karşılaştırmak doğru değil. Gidip kazanmak istiyoruz."

SON FİRE EREN ELMALI
Hatayspor maçında Bruno Peres'i sakatlığı kurban veren Trabzonspor'da dün de Eren Elmalı, oyunu yarıda bıraktı. Bir pozisyon sırasında aldığı darbe sonrası sağ baldırından problem yaşayan 22 yaşındaki sol bek, 64. dakikada sedyeyle kenara geldi.

ERKAN ZENGİN KRİZİ BİTTİ
Trabzonspor'dan dün flaş bir açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Eskişehirspor ile aralarında Erkan Zengin'in transferi nedeniyle yaşanan sürecin sonlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün gerekli ödemeyi yatırdığı kaydedildi. 37 yaşındaki Erkan Zengin, 2016 yılında Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a 400 bin Euro'ya transfer olmuştu.

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