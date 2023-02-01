Galatasaray mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncu grubunun çok iyi niyetli olduğunu söyledi. 36 maçtır kaybetmemelerinin sebebi olarak taraftarı gösteren tecrübeli hoca,dedi. Bartra'nın kasığında bir problem olduğunu belirten Avcı, Abdülkadir'in de başının döndüğünü bildirdi. Pazar oynanacak G.Saray maçıyla ilgili ise şöyle konuştu: "G.Saray istim üzerinde, çok iyi gidiyorlar. O maçın senaryosu, anı, dakikası çok farklı olacak. Önceki maçlarla karşılaştırmak doğru değil. Gidip kazanmak istiyoruz."Hatayspor maçında Bruno Peres'i sakatlığı kurban veren Trabzonspor'da dün de Eren Elmalı, oyunu yarıda bıraktı. Bir pozisyon sırasında aldığı darbe sonrası sağ baldırından problem yaşayan 22 yaşındaki sol bek, 64. dakikada sedyeyle kenara geldi.Trabzonspor'dan dün flaş bir açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Eskişehirspor ile aralarında Erkan Zengin'in transferi nedeniyle yaşanan sürecin sonlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün gerekli ödemeyi yatırdığı kaydedildi. 37 yaşındaki Erkan Zengin, 2016 yılında Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a 400 bin Euro'ya transfer olmuştu.