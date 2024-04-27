Yeni 8 numara Lundstram

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, önceki gündedi ve bombalar patlamaya başladı. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ve teknik ekibinin raporu doğrultusunda gündemine aldığı John Lundstram için girişim yapsa da kulübü Rangers izin vermemişti. Bunun üzerine bir süre bekleyen Trabzonspor, yeniden devreye girerek bu kez işi bitirdi.Trabzonspor, 1.81 boyundaki futbolcu ile sezon sonunda 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililer, daha önce de bonservisi Standard Liege kulübünde olan Denis Dragus ile prensip anlaşmasına varmıştı.Ayrıca yönetim, Hamburg forması giyen Laszlo Benes'i de listesinde bulunduruyor. Kontratındamaddesi yer alan 26 yaşındaki orta sahayı bordo-mavili kurmaylar, eski futbolcusuBenes'in sözleşmesi 2026'da bitiyor.18 Şubat 1994 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen John Lundstram, futbola Everton altyapısında başladı. Sırasıyla Everton, Doncaster, Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool, Scunthorpe United, Oxford United ve Sheff Utd forması giydi.Lundstram, Rangers kariyerinde 149 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da görev yapmıştı. Orta sahada sert ve dinamik yapısıyla bilinen oyuncu, 2021'den bu yana İskoç devinin formasını giyiyor.Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor- Mondihome Kayserispor maçında hakem değişikliğine gidildi. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün, sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük'ün atandığı duyuruldu. Pendik 30 puanla 19, Kayseri de 37 puanla 14. sırada bulunuyor.