Yeni 8 numara Lundstram

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, önceki gün "Transferleri sezon sonuna kadar bitirmek istiyoruz"
dedi ve bombalar patlamaya başladı. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ve teknik ekibinin raporu doğrultusunda gündemine aldığı John Lundstram için girişim yapsa da kulübü Rangers izin vermemişti. Bunun üzerine bir süre bekleyen Trabzonspor, yeniden devreye girerek bu kez işi bitirdi. Fırtına, İskoç takımı ile sezon sonunda kontratı bitecek sol bek Borna Barisic'in ardından aynı takımdan orta saha Lundstram ile de prensipte anlaştı.
LASZLO BENES DE LİSTEDE BULUNUYOR
Trabzonspor, 1.81 boyundaki futbolcu ile sezon sonunda 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililer, daha önce de bonservisi Standard Liege kulübünde olan Denis Dragus ile prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim, böylelikle sezon bitmeden 3 transferi imza aşamasına getirdi.
Ayrıca yönetim, Hamburg forması giyen Laszlo Benes'i de listesinde bulunduruyor. Kontratında '3 milyon Euro'ya serbest kalır'
maddesi yer alan 26 yaşındaki orta sahayı bordo-mavili kurmaylar, eski futbolcusu Marek Hamsik ile ikna etmeye çalışacak.
Benes'in sözleşmesi 2026'da bitiyor.
ALTYAPISI DA KENDİSİ DE SAĞLAM
18 Şubat 1994 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen John Lundstram, futbola Everton altyapısında başladı. Sırasıyla Everton, Doncaster, Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool, Scunthorpe United, Oxford United ve Sheff Utd forması giydi. Son olarak İskoç temsilcisi Rangers'ta oynayan 30 yaşındaki İngiliz orta saha, 8 numaranın yanı sıra 6 numarada da görev yapabiliyor.
Lundstram, Rangers kariyerinde 149 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da görev yapmıştı. Orta sahada sert ve dinamik yapısıyla bilinen oyuncu, 2021'den bu yana İskoç devinin formasını giyiyor.
PENDİK-KAYSERİ'NİN HAKEMİ DEĞİŞTİ
SÜPER
Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor- Mondihome Kayserispor maçında hakem değişikliğine gidildi. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün, sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük'ün atandığı duyuruldu. Pendik 30 puanla 19, Kayseri de 37 puanla 14. sırada bulunuyor.