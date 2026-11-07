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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Yeni bir seri başlatacağız

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YUNUS EMRE SEL YUNUS EMRE SEL
Yeni bir seri başlatacağız
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Trabzonspor'un başında 7 maçlık seri yakalayan ve rekorlar kıran teknik direktör Thomas Reis, Konferans Ligi'nde Freiburg'a 1-0 kaybedince ilk yenilgisini aldı. Alman hoca, karşılaşmayı kendi Instagram hesabından değerlendirirken önemli mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, İngilizce ve Türkçe paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Bu mağlubiyeti önleyebilirdik. Ama bundan güç alacağız, ekibimizle birlikte gerekli analizleri yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yeni bir seri başlatacağız
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