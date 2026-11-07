Yeni bir seri başlatacağız

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

başında 7 maçlık seri yakalayan ve rekorlar kıran teknik direktör Thomas Reis, Konferans Ligi'nde Freiburg'a 1-0 kaybedince ilk yenilgisini aldı. Alman hoca, karşılaşmayı kendiönemli mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, İngilizce ve Türkçe paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Bu mağlubiyeti önleyebilirdik.