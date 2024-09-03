Yeni hoca abilik yapmalı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçecek teknik direktör için görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:Hepsi Trabzonspor'un değeri. Şenol hoca da Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de bizim. Hepsi bizim abimiz, kardeşimiz. Hepsi Trabzonsporlu. Hepsi çok önemli değerler. İsimleri konuşulurken çok dikkatli konuşulması lazımBir arada olduğumuz zaman daha güçlüyüz.""Başka hocalarla da görüşüyoruz. Hocamız yerli de olabilir yabancı da…Görüş alışverişi olabilir ama kimse, Trabzonspor başkanlık makamının önüne geçemez. Bu stresli ortamdan çıkaracak bir teknik kadroyla anlaşmak istiyoruz ama şu an için herhangi bir anlaşma yok.Abilik yapacak, bunlar birçok defa başına gelmiş, neler yapabileceğini bilen Şenol Güneş hakkında yönetim kurulumuzun olumlu bir görüşü var. Telefonla görüştük, bugün de (dün) görüştük. Asıl görüşmemiz de yarın (bugün) veya sonraki gün (yarın) gerçekleşecek.ERTUĞRUL Doğan, yabancı kuralıyla ilgili de flaş bir bilgi verdi. Bilindiği üzere TFF sahada sınırsız, kadroda ise 14 yabancı olabilecek şekilde bir karara imza atmıştı. Doğan konuyla ilgili şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir.