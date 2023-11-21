Yeni zaferlere ilk adım atıldı!

Tecrübeli hoca, Trabzonspor kulüp binasının duvarlarına “Birlikte yaşanacak daha çok zafer var” sözlerini yazdırıp, kazanılan kupaların sembollerini astırdı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk döneminde olduğu gibi tarih yazmak için kolları sıvadı. 2020-21'de göreve geldiğinde çalışma odasının duvarlarına Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile kendisinin de yer aldığı kasketli fotoğrafları çerçeveleterek astıran tecrübeli hoca, bir duvara ise boş bir çerçeve koymuş, gerekçesini de "Şampiyonolduğumuz kadro, o çerçeveyegirecek" diye açıklamıştı. O dönem dediğini yapan Avcı, bu kez de kulüp binasının duvarlarına, "Birlikte yaşanacakdaha çok zafer var" sözlerini slogan olarak yazdırdı. Kulübün bugüne kadar kazandığı kupalar, sembollerle asıldı. Böylece yeni bir başarı hikâyesinin ilk adımı atıldı.
TRABZONSPOR İÇİN DİAWARA İDDİASI
FRANSIZ basını, kariyerine Belçika'da devam eden Amadou Diawara'nın, Trabzonspor'a transfer olabileceğini iddia etti. Foot Mercato'nun haberine göre; sezon başı Anderlecht'ten ayrılmak isteyen Gineliön libero, bu sezon 11 maça çıktığı vebeklediği kadar süre alamadığı içinşikâyetçi. 26 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan bazı takımlarla görüştüğü de haberde yer aldı.