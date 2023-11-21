Yeni zaferlere ilk adım atıldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk döneminde olduğu gibi tarih yazmak için kolları sıvadı. 2020-21'de göreve geldiğinde çalışma odasının duvarlarına Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile kendisinin de yer aldığı kasketli fotoğrafları çerçeveleterek astıran tecrübeli hoca, bir duvara ise boş bir çerçeve koymuş, gerekçesini dediye açıklamıştı. O dönem dediğini yapan Avcı, bu kez de kulüp binasının duvarlarına,sözlerini slogan olarak yazdırdı. Kulübün bugüne kadar kazandığı kupalar, sembollerle asıldı. Böylece yeni bir başarı hikâyesinin ilk adımı atıldı.FRANSIZ basını, kariyerine Belçika'da devam eden Amadou Diawara'nın, Trabzonspor'a transfer olabileceğini iddia etti. Foot Mercato'nun haberine göre; sezon başı26 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor'un yanı sıra Fransa'dan bazı takımlarla görüştüğü de haberde yer aldı.