Yeniler tam isabet

Son 4 maçta 3 galibiyetle kendine gelen Trabzonspor, ligde bu haftayı bay geçen takım oldu. Geçen sezon 15'ten fazla transfer yapan bordo-mavililer, yenilerden düzenli katkıyı sadece Onuachu'dan (17 gol) almıştı. Sakatlıklardan kurtulamayan Orsic ve Pepe başta olmak üzere birçok oyuncu beklentiyi karşılayamadı. Bu sezon ise Karadeniz ekibi, Barisic dışında yenilerden maksimum performans sağladı. Tüm kulvarlarda ağları 41 kez havalandıran Fırtına'da gollerin %81'ini bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular kaydetti. 13 futbolcunun 10'u ligde ve Avrupa'da çıktığı 26 maçta tam 33 gole imza attı.

NOKTA ATIŞI TRANSFER BANZA

Performansıyla geçmişteki santrforları unutturan Banza, attığı 14 golle nokta atışı bir transfer olduğunu kanıtladı. Malheiro, sağ bek sorununu çözerken Ozan ile Cham orta sahada sivrildi. Batagov savunmada fark yaratırken Nwakaeme de yarım bıraktığı Trabzonspor hikâyesine devam ediyor.



KRALLIK YARIŞINDA İDDİALI

Süper Lig'in sezonun geride kalan bölümünde 14 kez ağları sarsan Banza gol krallığı yarışında iddialı durumda. ilk sırada 15 golle Başakşehir'den Piatek yer alırken, ikinci sıradaki Banza'yı 12 golle G.Saraylı Osimhen takip ediyor. Eyüpsporlu Thiam'ın ise 11 golü bulunuyor. Bu dörtlünü hemen ardından 10'ar golle Barış Alper Yılmaz, Ciro Immobile, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri yer alıyor.

SADIK SAVUNMA KOMUTANI SAVİC!

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından geçtiğimiz hafta oynanan Sivas maçında süre alan Stefan Savic, Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede, "Bana gösterilen değerin karşılığını vereceğim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum ve mücadeleye hazırım" dedi. Karadağ basınında çıkan haberde ise, "Savic, kendisini tamaman Trabzonspor'a ait hissediyor. Sakatlığını tamamen atlattı ve artık her şey sadık savunma komutanı Savic'e kaldı. Sonunda sahada keyifli bir futbol oynayabilir" ifadeleri kullanıldı.