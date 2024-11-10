Yine bana hüsran!

Son 3 maçında sıfır çeken bordo-mavililer, milli araya çok sıkıntılı girdiTrabzonspor'un yaşadığı büyük hüsran Trabzonspor taraftarlarını isyan ettirdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara tepki gösteren bordo-mavililer sosyal medyada, "Bir tane başarılı transferimiz yok. Rakiplerimizin transferleri takımlarını taşıyor, goller atıyorlar. Biz 13 tane adam aldık, bir tanesinden yüzümüz gülmedi. Bu takım nasıl toparlanacak" ifadelerini kullandılar.Süper Lig tarihinde 11'inci maçlar itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşayan Trabzonspor (2G/6B/3M), bu aşamalarda sadece 2016/17'de (11 puan) daha düşük bir puanda kaldı (12 puan).Rizespor, 45.42'de Dal Varesanovic ile ağları sarstı. Hakem Zorbay Kuçük, bu golün ardından VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinlemeye başladı. 6 dakika 19 saniye süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla gol 52.01'de iptal edildi.Rize'de fileleri havalandıran Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, Süper Lig kariyerinde 100. golünü buldu. Başakşehir formasıyla 85 kez sevinç yaşayan futbolcu, bordo-mavili ekipte 15. golünü kaydetti. Bosnalı oyuncu, Alex de Souza (136), Elvir Bolic (127), Mert Nobre (109), Andre Kona'nın (100) ardından Süper Lig'de bu başarıyı gösteren 5. futbolcu oldu.