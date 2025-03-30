Yine keyfi kaçtı

SAHADA DAHA CESUR OLMALIYIZ

Futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra Trabzonspor taraftarının karşısına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, 1 puan için "İyi ama Trabzonspor için değil" yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği... Yediğimiz gol bireysel hatadan geldi. Özellikle motivasyonumuz ambiyanstan kaynaklı da düştü, bir ara da dağıldık. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum. 19 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar yaşadım. Burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler."





ZUBKOV BOŞ GEÇMEDİ

ARA transferde gelen Oleksandr Zubkov, transferinin hakkını veriyor. Bordo-mavili formayla ilk golünü Hatay'a (1-2) atan Ukraynalı kanat oyuncusu, Göztepe maçında da Mustafa Eskihellaç'ın asistinde ikinci kez sevindi. Gaziantep (3-2) sınavında da 1 asist kaydetmişti. Zubkov maç sonrası, "Kazansak attığım gol için çok daha mutlu olacaktım. Yeni teknik direktörümüz ile antrenman sistemimiz değişti. Daha fazla koşuyoruz. Bir süreç içinde gidiyoruz. Tabii ki hatalar da olacak. Gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

KARAKTER GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK! ENİS

Destan'ın yerine 67'de oyuna giren Danylo Sikan, kendileri için 1 puanın hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Ukraynalı forvet, "Zor bir maçtı. 1 puan iyi gibi görünse de 3 puan almayı hedeflediğimiz bir mücadeleydi. Elimizden gelen mücadeleyi göstermeyi ve karakter ortaya koymayı istedik ancak ne yazık ki istediğimizi alamadık" dedi.