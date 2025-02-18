Yok böyle şanssızlık

SİMON Banza, Beşiktaş karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Demokratik Kongolu futbolcu, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a gol atan 4. yabancı oyuncu oldu. Ancak bordomavililer, bu derbilerin hiçbirinden galibiyetle ayrılamadı. Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Ligdeki gol sayısını 14'e yükselten ve gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan 28 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Eğer bu golleri attıysam, takım arkadaşlarım sayesinde. Olabildiğince fazla gol atıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu golleri attıkça mutlu oluyorum. İkinci, üçüncü golü bulabilsem daha iyi olacak."

ÖNE GEÇİYOR KORUYAMIYOR

TRABZONSPOR, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öne geçtiği tam 7 maçta puan kaybetti. Bu durum tecrübeli hocanın kariyerinde deplasmanda hiç kazanamama serisinden sonra yaşadığı ikinci olumsuz grafik oldu. Güneş, üst üste 11 dış saha maçında galibiyet alamazken öne geçtiği tam 7 maçta üstünlüğünü koruyamayarak toplam 19 puan kaybetti.