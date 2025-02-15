Yönetim özel prim verecek

5 MADDEDE TRABZONSPOR

1- İSTANBUL'UN üç büyüğüne karşı oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, sahaya üç puan parolası ile çıkacak. Ayrıca deplasmandaki ilk zaferini arayacak. Geçen haftaki Eyüp galibiyeti takımın öz güvenini üst düzeye çıkardı. Fırtına ayrıca son dört haftada maç kaybetmedi ve ağlarında top görmedi. Bu motivasyonu katladı.

2- YÖNETİMDEN karşılaşma öncesi prim sürprizi geldi. Bu sezonun en yüksek primlerinden birisinin verilmesi gündemde. Rakamın maç öncesi soyunma odasında açıklanması bekleniyor.

SİKAN SÜRPRİZİ GELEBİLİR

3- BEŞİKTAŞ maçı öncesi Nwakaeme'nin sakatlanması, teknik heyeti 11'de değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Şenol Güneş, Zubkov'u sağ, Visca'yı da sol kanada çekerek Nwakaeme'nin yokluğuna çözüm arayacak. Solda Sikan sürprizi de gelebilir.

UĞURCAN GÜVEN VERİYOR

4- KART cezası biten Batista Mendy, takıma geri dönecek. Yanında kimin oynayacağı maç öncesi netlik kazanacak. Ayrılan Umut Güneş'in yerine Lundstram ya da Ozan Tufan forma giyecek.

5- TRABZONSPOR'UN savunmadaki en büyük güvencesi ise yine Uğurcan Çakır olacak. Kalesine gelen son 15 şutu çıkarıp, Avrupa'nın zirvesine yerleşen tecrübeli eldiven, Beşiktaş maçlarındaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.