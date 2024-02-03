Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

Trabzonspor, transferdeki suskunluğunu sağ bek Youcef Atal ve orta saha Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna katarak sonlandırmak istiyor. Nice, Atal'ı bırakmaya sıcak bakarken oyuncunun maaş beklentisinin yüksekliği nedeniyle görüşmeler uzadı.Daha önce Mendy'yi transfer ederken de aynı sorunu yaşayan Trabzon, bu oyuncu için ısrarlı olduğunu kulübe aktardı. Yönetim kurulunun hedefi, bu iki transferi bitirmek.