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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

YUNUS EMRE SEL
Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

Trabzon, sağ bek ve orta saha transferlerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, transferdeki suskunluğunu sağ bek Youcef Atal ve orta saha Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna katarak sonlandırmak istiyor. Nice, Atal'ı bırakmaya sıcak bakarken oyuncunun maaş beklentisinin yüksekliği nedeniyle görüşmeler uzadı. Fransa 2. Lig ekiplerinden Ajaccio ise Folcarelli'yi kadrosunda tutma konusunda direniyor. Daha önce Mendy'yi transfer ederken de aynı sorunu yaşayan Trabzon, bu oyuncu için ısrarlı olduğunu kulübe aktardı. Yönetim kurulunun hedefi, bu iki transferi bitirmek.
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Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai
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