Yükleniyor!

Transferde hızlı giden ve lig bitmeden 3 oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'da yönetim, dev bir değişime imza atmaya hazırlanıyor.Uğurcan Çakır'agitmesine izin verilecek ve başarılı eldivenin yerinekaliteli bir isim alınacak.Çok sayıda kulübün takip ettiği Meunier'nin ayrılması durumunda direkt bir takviye, kalması halinde ise alternatif bir isim kadroya katılacak.Kiralık oynayan Benkovic ayrıldı. Baniya ile Parma ilgileniyor.Fernandez ve Denswil'e teklif gelirse değerlendirilecek.Eren Elmalı ve Arif Boşluk'un yanına Borna Barisic transferi gerçekleştirildi ve bu bölge için transfer çalışmaları tamamlandı.Lundstram'ın transferi sonuçlandı, Muhammed Cham'da da sona gelindi. Berat'ın sezon sonu, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise devre arasında ayrıldığı bu bölge içinolacak.Visca'nın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yedek bir sağ kanat isteniyor.Orsic ve Trezeguet bu bölgede bulunan oyuncular. Ancak Trezeguet'ye teklifler var.Olası bir ayrılıkta transfer gerçekleşecek.Draguş'un transferi tamam.CELTIC, Monaco ve Nantes gibi kulüplerden teklifler alan Uğurcan Çakır'a Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öğrenildi. Menajerinin birçok takımla temas halinde olduğu ve kısa süre içinde 28 yaşındaki file bekçisinin durumunun netleşeceği kaydedildi.