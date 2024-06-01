Yükleniyor!

Transferde hızlı giden ve lig bitmeden 3 oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'da yönetim, dev bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Ayrılma ihtimali olan isimlere göre transfer sayısını artıracak olan bordo-mavililerde plan şöyle:
MEUNİER GİDERSE YENİSİ GELECEK
KALECI:
Uğurcan Çakır'a iyi teklif gelmesi halinde
gitmesine izin verilecek ve başarılı eldivenin yerine
kaliteli bir isim alınacak.
SAĞ BEK:
Çok sayıda kulübün takip ettiği Meunier'nin ayrılması durumunda direkt bir takviye, kalması halinde ise alternatif bir isim kadroya katılacak.
STOPER:
Kiralık oynayan Benkovic ayrıldı. Baniya ile Parma ilgileniyor.
Fernandez ve Denswil'e teklif gelirse değerlendirilecek.
Bu bölgeye en az iki takviye gündemde.
SOL BEK:
Eren Elmalı ve Arif Boşluk'un yanına Borna Barisic transferi gerçekleştirildi ve bu bölge için transfer çalışmaları tamamlandı.
SOL KANAT TREZEGUET'YE BAĞLI
ORTA SAHA:
Lundstram'ın transferi sonuçlandı, Muhammed Cham'da da sona gelindi. Berat'ın sezon sonu, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise devre arasında ayrıldığı bu bölge için en az 3 takviye
olacak.
SAĞ KANAT:
Visca'nın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yedek bir sağ kanat isteniyor.
SOL KANAT:
Orsic ve Trezeguet bu bölgede bulunan oyuncular. Ancak Trezeguet'ye teklifler var.
Olası bir ayrılıkta transfer gerçekleşecek.
FORVET:
Draguş'un transferi tamam.
Ayrıca Ukraynalı golcü Yaremchuk için de çalışmalar sürüyor.
UĞURCAN'IN TALİBİ ÇOK
CELTIC, Monaco ve Nantes gibi kulüplerden teklifler alan Uğurcan Çakır'a Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öğrenildi. Menajerinin birçok takımla temas halinde olduğu ve kısa süre içinde 28 yaşındaki file bekçisinin durumunun netleşeceği kaydedildi.