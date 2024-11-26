Yükselişin sebebi yattara olabilir!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi oyunla hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Üst üste 3 yenilginin ardından kazanmanın önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bütün oyuncularımız görevlerini iyi niyetli yapmaya çalıştı.Bunun devamının gelmesi önemli. Soyunma odasında herkes çok mutluydu. Takıma geleceğe umutla bakmamız gerektiğini söyledim. Pes etmeden devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Cham ile ilgili de şöyle konuştu: "Stajyer hoca olarak gelen İbrahim Yattara ile de konuşturdum onu. 'O da senin gibi çok yetenekliydi' dedim. Onun da katkısı olmuş olabilir."Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maça ilk 11'inde radikal değişiklikler yaparak başladı. Çaykur Rizespor müsabakasının kadrosundan Malheiro yerine Serkan Asan'a forma verirken; Denswil-Batagov, Lundstram- Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı-Arif Boşluk, Okay Yokuşlu-Umut Güneş, Ozan Tufan- Cham ve Enis Destan- Cihan Çanak değişimleri yaşandı. Böylelikle son maçın ilk 11'inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza formasını korurken, sahadaki 7 isim farklıydı. Lundstram hasta olduğu için kadroya alınmadı.