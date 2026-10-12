Yüz güldürdü

Süper Lig'de Trabzonspor resitali devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo- mavili takımda tarihi bir başlangıca imza attı. G.Saray'ı 4-0 deviren Fırtına, ardından deplasmanda Samsunspor engelini 3-0 ile geçti. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 2 maçta kalesini gole kapatarak rakip fileleri tam 7 kez havalandıran (4-0 ve 3-0) Reis, lig tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk teknik adam ünvanını aldı. 53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, aynı zamanda ilk iki maçında da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör olarak rekor kırdı. Bu arada bordo-mavililerde lig kariyerine ikide iki yaparak başlayan son yabancı teknik adam ise 2015'te Şota Arveladze olmuştu. Reis, yıllar sonra bunu tekrarlayan ikinci yabancı isim olmayı başardı.





FİŞİ İLK YARIDA ÇEKİYOR

Geride kalan 7 haftada rakip fileleri 16 kez havalandıran Karadeniz ekibi, bu gollerin 12'sini ilk 45 dakikada kaydetti. Böylece toplam gol sayısının yüzde 75'ini ilk yarılarda bulan bordomavililer, maçların henüz başında üstünlüğü ele alarak rakiplerinin işini zorlaştırdı. Fatih Tekke döneminde başlayan bu gelenek Thomas Reis yönetiminde de sürdü. Alman teknik adam takımdaki sertliği de artırdı. Trabzonspor ikinci yarının tamamında bir kişi eksik oynamasına rağmen Samsun karşısında toplamda 57 ikili mücadele kazandı. Samsun sadece 27'de kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör