Yüzde yüz yerli!

Trabzonspor U19 takımı, sadece sportif başarısıyla değil, altyapı politikasıyla da Avrupa'da ses getirdi. Avrupa'nın dev kulüplerinin genç takımları küçük bir dünya karmasını hatırlatırken, bordo-mavililer turnuvanın 'tamamen yerli' tek ekibi oldu. 25 Nisan'daki yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un yeni rakibi 6 yabancısıyla dikkat çekiyor. Elediği takımlardan İnter ve Atalanta 5, Juventus ise 11 yabancı genci kadrosunda barındırıyordu.

İŞTE TAKIMLAR VE YABANCI SAYILARI

Gençler Ligi'nde yer alan takımlar içinde en fazla yabancı/ devşirme oyuncuya Borussia Dortmund (21) sahip. Onu yine bir başka Alman ekibi Bayern Münih (21) takip ediyor. İngiliz temsilcileri Manchester United (17), Liverpool (17) ve Arsenal (13), Aston Villa (10), Chelsea (9) hatırı sayılır bir yabancı sayısına sahip. PSV Eindhoven (12), Real Madrid (5) ve Barcelona (4) da yabancı isimleri barındırıyor.



TRABZONSPOR'DAN BÜYÜK ADIM!

Trabzonspor, yaklaşık 3.5 milyar TL'lik gelir hedefiyle sermaye artırımı sürecini başlattı. Kaynağın tamamı borçların kapatılmasına yönlendirilecek; bu tutarın önemli bir kısmının ilk ay içinde kulüp kasasına girmesi bekleniyor. Öncelikli olarak 1.5 milyar TL'lik vergi borcu tasfiye edilecek ve böylece bordo- mavililer, Türkiye'de vergi borcu bulunmayan tek kulüp haline gelecek. Bu adım, kulübün bilançosuna doğrudan olumlu yansırken, UEFA Finansal Fair-Play kriterleriyle tam uyum da sağlanmış olacak. Sermaye artışı sonrası Trabzonspor, Türkiye'de pozitif özkaynak değerine ulaşan ilk kulüp konumuna gelecek. Bu da kulübü hem mali disiplin hem de yatırımcı güveni açısından örnek bir pozisyona taşıyacak.