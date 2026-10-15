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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Yüzümüzü güldürün!

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Yüzümüzü güldürün!
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Süper Lig'de Thomas Reis'in göreve gelişiyle yeni bir ivme yakalayan Trabzonspor, bugün Avrupa'da kantara çıkacak. 19.45'te KuPS Kuopio ile Finlandiya'da karşılaşacak olan Fırtına, rakibini yenip Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekibin bir diğer amacı da Avrupa kulvarındaki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek büyük sükse yapan Beşiktaş ise bu gece 22.00'de Alman temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Siyahbeyazlı ekip, rakibini devirip yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yüzümüzü güldürün!
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