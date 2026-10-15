Yüzümüzü güldürün!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Süper Lig'de Thomas Reis'in göreve gelişiyle yeni bir ivme yakalayan Trabzonspor, bugün Avrupa'da kantara çıkacak. 19.45'te KuPS Kuopio ile Finlandiya'da karşılaşacak olan Fırtına, rakibini yenip Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek büyük sükse yapan Beşiktaş ise bu gece 22.00'de Alman temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Siyahbeyazlı ekip, rakibini devirip yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.