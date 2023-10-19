Zirvedekiler takılacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2. döneminde ilk maçına pazartesi Alanya karşısında çıkmaya hazırlanırken dün basın toplantısı düzenledi. Ligin geride kalan 8 haftasında maçları takip ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Takımın yüzde 55'i çalıştığım, 45'i çalışmadığım oyuncular. Onları tanımaya, durumlarını tespit etmeye uğraşıyorum.Sahada agresif olan, daha hızlı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağım. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır.""Avrupa kupalarına katılabilmek, sene sonuna kadar doğru şekilde ilerlemek, yukarıda nereleri yakalayabiliyoruz bunu görmek istiyoruz.Hedefimiz hiç bitmeyecek. Tabii ki bazı takımlar, yüksek maliyetli oyuncularla iyi kadrolar kurdu. Ama yine de kırılmaları olacak. Biz, maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız ve bu bizi nerelere taşıyacak bakacağız. Ayrılmadan önce "Hastalıklı yapı var" demiştim. Bunu oyun anlamında söyledim. Bununla ilgili tespitlerimiz var.İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değinen Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Çocukların ve masum insanların öldürüldüğü bir savaşın kazananı asla olmaz. Bunu şiddetle kınıyoruz.Bu konuyla ilgili canım gerçekten çok sıkkın."Trabzonspor'dakiilk döneminde takımın hep yan ve geri pas oynadığı yönünde eleştiriler alan Avcı'ya bu da soruldu. 60 yaşındaki çalıştırıcı şöyle yanıt verdi: "Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğiz (Gülerek). Şampiyon olduğumuz sezondan 2022-23 mart ayının 10'una kadar Trabzonspor dikine oynanan pasta, rakip ceza sahasında, üçüncü bölgede Türkiye'nin birinci sırasında.Dikine atabilmek için yan pas yapmak zorundasın. O boşluğu bulmak için bunu yapmalısın."MaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuan ortalaması