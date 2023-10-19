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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Zirvedekiler takılacak!

YUNUS EMRE SEL
Zirvedekiler takılacak!

Bazı takımlar, yüksek maliyetli oyuncularla iyi kadrolar kurdu. Ama yine de kırılmaları olacak. Biz de kazanma alışkanlığı edineceğiz Sahada agresif, daha hızlı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağım. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır, hedef bitmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2. döneminde ilk maçına pazartesi Alanya karşısında çıkmaya hazırlanırken dün basın toplantısı düzenledi. Ligin geride kalan 8 haftasında maçları takip ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Takımın yüzde 55'i çalıştığım, 45'i çalışmadığım oyuncular. Onları tanımaya, durumlarını tespit etmeye uğraşıyorum. Antrenmanlarda oyuncularımız çok iyi cevaplar veriyor. Kazanma alışkanlığını edindikçe, grup enerjisi daha yukarı çıkacak. Sahada agresif olan, daha hızlı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağım. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır."

HASTALIKLI YAPIYI ÇÖZECEĞİZ
"Avrupa kupalarına katılabilmek, sene sonuna kadar doğru şekilde ilerlemek, yukarıda nereleri yakalayabiliyoruz bunu görmek istiyoruz. Türkiye Kupası ve önümüzdeki sezonun planlamasını yapıp hareket edeceğiz. Hedefimiz hiç bitmeyecek. Tabii ki bazı takımlar, yüksek maliyetli oyuncularla iyi kadrolar kurdu. Ama yine de kırılmaları olacak. Biz, maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız ve bu bizi nerelere taşıyacak bakacağız. Ayrılmadan önce "Hastalıklı yapı var" demiştim. Bunu oyun anlamında söyledim. Bununla ilgili tespitlerimiz var. Ona göre bir oyun planı üzerinde çalışıyoruz."



ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR SAVAŞIN ASLA KAZANANI OLMAZ
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değinen Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Çocukların ve masum insanların öldürüldüğü bir savaşın kazananı asla olmaz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Bu konuyla ilgili canım gerçekten çok sıkkın."

DİKİNE PAS İÇİN ÖNCE YAN OYNANIR
Trabzonspor'daki ilk döneminde takımın hep yan ve geri pas oynadığı yönünde eleştiriler alan Avcı'ya bu da soruldu. 60 yaşındaki çalıştırıcı şöyle yanıt verdi: "Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğiz (Gülerek). Şampiyon olduğumuz sezondan 2022-23 mart ayının 10'una kadar Trabzonspor dikine oynanan pasta, rakip ceza sahasında, üçüncü bölgede Türkiye'nin birinci sırasında. Bayern Münih, City, Barcelona, PSG, Napoli, yan pasta da birinci, dikine pasta da birinci. Dikine atabilmek için yan pas yapmak zorundasın. O boşluğu bulmak için bunu yapmalısın."

TRABZON'DA AVCI
116 Maç 65 Galibiyet 29 Beraberlik 22 Mağlubiyet 1.93 Puan ortalaması

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