Zubkov’dan mesaj var!

Trabzonspor, Shakhtar'dan kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi. Oyuncuya verilecek rakamlar da belli oldu. Bonservis bedeli olarak Ukrayna ekibine 6 taksitte 6 milyon Euro ödeneceği, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki sağ kanada yıllık 1 milyon 450 bin Euro verileceği duyuruldu. Ukraynalı oyuncu bu sezonun kalan kısmı için 725 bin Euro maaş alacak. Başarılı sağ kanat, "Bu harika kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Şunun sözünü veriyorum ki en iyisini yapacağım ve başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi. Zubkov bu sezon Shakhtar Donetsk ile 21 maçta forma giydi, 7 gol-4 asistle oynadı.