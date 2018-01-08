Varsa yoksa Asamoah!

Galatasaray, sol bek transferini bu hafta bitirmek istiyor. Sezon başından beri sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan Asamoah yine gündemin birinci sırasına oturdu. 36 yaşındaki Evra'ya teknik direktör Fatih Terim'in soğuk bakması üzerine tekrar Ganalı futbolcuya yönelen Cimbom, Juventus'u ikna etmeye çalışıyor. Asamoah ile anlaşan Galatasaray yönetimi, İtalyanlar'ın inadını kırarsa bu transfer tamamlanacak. Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Ganalı yıldızın transferi Ocak'ta sonuçlanmazsa Galatasaray bu ismi sezon sonu bedava alabilecek. Ancak yönetim Juventus'u ikna edip sol bek sorununa kökten çözüm bulmayı planlıyor. Fatih Terim'in vetosuna rağmen yönetim Evra'yı da yedekte bekletiyor.

TUDOR KAYBETTİ FATİH TERİM KAZANACAK

G.saray'da 11 günlük izin sona erdi ve Antalya kampı başladı. Fatih Terim, çalışmalarında Tudor döneminde gözden düşen Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Donk'la özel olarak ilgilenerek bu isimleri takıma kazandırmaya çalışacak. Bu arada yurt dışındaki oyuncular Antalya'da kafileye dahil olacak. İzinli olan Fernando ise çarşamba günü gelecek.

ANTALYA'DA CİMBOM COŞKUSU

Galatasaray, devre arası hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Meşaleler yakarak, şampiyonluk tezahüratları yapan taraftarlar, futbolculara büyük moral verdi.