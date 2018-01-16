Bitir bu işi Taffarel

Asamoah transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u ikna edemeyen Galatasaray, sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu hafta Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Junior Tavares. SABAH Spor, 8 Haziran'da sarı-kırmızılı kulübün Junior Tavares'i izlemeye başladığını okuyucularına duyurmuştu.

KAAN DA HAZİRAN'DA

?Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fortuna Düsseldorf'la sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Kaan'la devre arasında temasa geçildi. 23 yaşındaki milli oyuncunun sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı. Serbest kalma bedeli 1.5 milyon Euro olan Kaan Ayhan için Galatasaray sezon sonunu bekleyecek ve Asamoah gibi bu transferi de bedavaya bitirecek.

FERNANDO 15 GÜN SONRA HAZIR

Göztepe maçında sağ diz iç yan bağlarında yırtık meydana gelen Fernando'nun 3 haftalık tedavisi sona erdi. Galatasaray'ın Brezilyalı ön liberosu takımdan ayrı düz koşulara başladı. Fernando'nun Şubat ayı başındaki Sivasspor deplasmanına hazırlandığı öğrenildi.

BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST

?Futbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.