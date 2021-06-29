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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Mitrovic’te fark %40!

Mitrovic’te fark %40!
SERGEN Yalçın, kadrodan ayrılan isimlerin yerlerinin bir an önce doldurulmasını isterken golcüyü de ilk sıraya yerleştirdi. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında bu bölgeye etkili bir isim almayı kafasına koyan yönetim, bir yandan da kendi şartlarına uygun isimler arıyor. İki forvet takviyesi isteyen Yalçın, takımın ana santrforu için Aleksandar Mitrovic'i belirledi, aksi halde ise Diego Costa'yı talep etti. Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşı. Beşiktaş maaşın %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği bir diğer forvet ise Hatayspor'dan Mame Diouf oldu.

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Mitrovic’te fark %40!
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