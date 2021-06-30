Napoli’deki tutkuyu gördüm

Slovak orta saha, bordo-mavili kulübü 12 yıl formasını giydiği ve tarihine geçtiği Napoli’ye benzetti: “Oradaki tutkuyu gördüm. Futbol budur. Umuyorum birlikte mutlu ve harika bir sezon geçireceğiz”
EURO 2020'de Slovakya formasıyla mücadele eden Marek Hamsik, dün kendisini 2 yıllığına Trabzonsporlu yapan imzayı attı. Göteborg ile sözleşmesisonlanan ve bonservisi elindeolan 33 yaşındaki orta saha, transfer sürecinin çok dürüst ve açık bir şekilde ilerlediğini belirtip, bordo-mavilileri 12 yıl formasını giydiği ve kulüp tarihine geçtiği Napoli'ye benzetti: "Umuyorum birlikte mutlu ve harika bir sezon geçireceğiz. Buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların Napoli'de olduğu gibi futbola olan tutkularını gördüm. Futbolda tam olarak olan budur. Statta taraftarımızıntezahüratlarını duymakiçin sabırsızlanıyorum."
TARAFTARLAR FORMA ALSIN BEN HEPSİNİ İMZALARIM
Yeni transferlere forma satma geleneğini sürdüren Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hamsik'e de 5bin adetlik fatura kesti ve hedefin300 bin forma satışı olduğunusöyledi. Bunun üzerine yıldız futbolcu, "Zaten arkadaşlarımsürekli forma istiyor. Taraftarlarımızumarım 300 bin hedefineulaşır. Hamsik forması alsınlar,onların formalarını imzalarım" dedi. Ağaoğlu da Hamsik'i Trabzonspor'un forma elçisi ilan etti. 17 numarayı giyecek oyuncunun eşi Martina'ya da üzerinde adının yazdığı forma hediye edildi.
2 YILDA 4.4 MILYON EURO KAZANACAK
BONSERVISI elinde olan Marek Hamsik, Trabzonspor'dan 2 yılda toplam 4.4 milyon Euro ücret alacak. 33 yaşındaki yıldız, her sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücreti cebine koyacak. İmza parası da her yıl için 700 bin Euro olacak. Böylece toplam 4 milyon 400 bin Euro (bugünkü kurla yaklaşık 46 milyon TL) kazanacak.
PSG PARA İSTEYİNCE ÖZEL MAÇ İPTAL OLDU
TRABZONSPOR önemli bir kulüple hazırlık maçı yapma kararı almıştı. Paris Saint- Germain ile İstanbul'da yapılması planlanan karşılaşma Fransız ekibinin 250 bin Euro ve tüm masraflarının karşılanması talebi nedeniyle iptal edildi. Bordo-mavililer; Ümraniyespor, İstanbulspor ve Başakşehir ile İstanbul'da hazırlık maçı yapacak.
10 MADDEDE MAREK HAMSİK
1- Kariyeri boyunca 3 kupa kazanırken, hepsini İtalyan ekibi Napoli ile elde etti.
2- Ülkesi Slovakya'da 8 kez yılın futbolcusu seçildi.
3- Slovakya A Milli Takımı ile 127 maça çıktı, 26 gol attı.
4- 33 yaşındaki futbolcu için kariyeri boyunca toplam 26 milyon Euro bonservis ödendi.
5- Napoli ile kariyerinin zirvesine çıkan futbolcu, 12 yılda 520 maçta 121 gol attı ve 100 gol pası verdi.
6- Kariyerinin tamamında 645 karşılaşmada 139 gol atarken, 104 de asist yaptı.
7- Şu ana kadar Ancelotti, Sarri ve Benitez'in de aralarında bulunduğu 12 farklı teknik direktör ile çalıştı.
8- Merkez orta sahanın yanında 10 numara bölgesinde de görev yapıyor. Hem sağ hem de sol ayağını kullanabiliyor.
9- 2015-16 sezonundan bu yana penaltı noktasından atışı yok.
10- Son 10 sezonda sakatlıklar yüzünden sadece 16 maç kaçırdı.