Ortaya yeni aday: Aliou Dieng

Sarı-kırmızılı takımda Tunuslu Romdhane sonrasında 23 yaşındaki Malili listeye girdi
Transferde Paulinho ismi ortaya atılsa da Brezilyalı orta saha oyuncusu şu anda gündemde yok. 32 yaşındaki futbolcu içinG.Saray girişimde bulunmazken,yönetimin hedefi 25 yaşaltı oyuncular... Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng oldu. 23yaşındaki Malili önlibero için Mısır kulübü5 milyon Euro bonservistalep ediyor.