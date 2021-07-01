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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Koç’un 10. stoperi Steven Caulker

Koç’un 10. stoperi Steven Caulker

Son olarak Alanyaspor’da forma giyen Caulker’ı alan Başkan Koç, bu mevki için 10.75 milyon Euro bonservis ödedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başına geldiği Haziran 2018'den bu yana en çok defansa oyuncu aldı. Daha önce Szalai, Tisserand, Lemos, Falette, Rami, Zanka, Reyes, Serdar ve Sadık hamlelerini yapan Koç yönetimi bu isimlerin büyük bir bölümünden performans alamayarak yolları ayırdı. Kanarya bu isimler için 10.75 milyon Euro bonservis bedeli öderken en yüksek rakam 4 milyon Euro ile Tisserand'a verildi. Sarı-lacivertliler, Alanya ile sözleşmesi bittiği için İngiliz Caulker'a bonservis ödemesi yapmayacak. Fenerbahçe taraftarı geçen sezon Alanya'da başarılı bir performans sergileyen ve ligin en çok hava topu kazanan (130) stoperi olan ismin gelişinden memnun. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi taraftarı mutlu etti. Bu kez stoper bölgesinin güçlendiği görüşü hakim.

MESUT ORTA YAPACAK BEN GOL ATACAĞIM!
Fenerbahçe'de dün Steven Caulker, 2+1 yıllık mukaveleye imza attı. Sezon başına 1.4 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtilen İngiliz stoper, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncunun Türkçe konuşması da dikkat çekti. Caulker, "2 hafta önce başkanımız Ali Koç'la konuştum, sonra direkt karar verdim. Bu sezon çok daha fazla çalışacağım ve inşallah şampiyon olacağız. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü, aynı zamanda en iyi kadroya sahip kulübü. Mesut Özil çok çok iyi oyuncu. İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol atacağım" dedi.

E-MAİL İLE KEŞFEDİLDİ
Ağabeyi Alanya kulübüne CV'sini attı, futbola döndü
SABAH SPOR, Fenerbahçe'nin önceki akşam transferini resmi olarak duyurduğu Steven Caulker'ın kaybolmaya ve futboldan kopmaya yaklaşmışken Alanyaspor'da yeniden doğuşunun perde arkasını araladı. İngiliz oyuncu, bir E-Mail'le sahalara dönüş yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda menajeri olan ağabeyi, kardeşinin CV'sini Alanyaspor'a attı. Turuncu-yeşilli kulübün medya departmanına gelen bu öneri, dönemin teknik adamı Sergen Yalçın'ın takımın scout ekibinde olan kardeşi Gürsoy Yalçın'a gösterildi. Gürsoy Yalçın, bir dönem İngiltere A Milli Takımı'na kadar yükselen Caulker'ın serbest durumda olmasına önce çok şaşırdı. Durumunu araştırdı. Yeniden futbola dönebileceğine kanaat getirilince, hemen İngiliz stoperle sözleşme imzaladı. Böylelikle Caulker futbola döndü ve Alanyaspor'da yeniden yıldızlaştı. 2.5 sezonda tam 71 lig maçına çıkarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

5 MADDEDE CAULKER
ALANYASPOR ile 85 maça çıkan oyuncu, 6 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
İNGİLTERE A Milli Takımı formasını sadece 1 kez giyen Caulker, 10 defa U21, 11 kez de U19 takımında yer aldı.
LIVERPOOL, Southampton, Tottenham gibi ekiplerin formasını giydi.
1.91 metre boyundaki oyuncu özellikle hava toplarında başarısıyla biliniyor.
KARİYERİ boyunca kendisine 21.6 milyon Euro'luk bonservis ödemesi gerçekleştirildi.

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Koç’un 10. stoperi Steven Caulker
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