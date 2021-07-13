Josef’le buluştu

Başakşehir’le sözleşmesi biten Mehmet Topal, Beşiktaş’la 1 yıllık kontrat imzaladı. F.Bahçe’de ayrılmaz ikili olduğu Josef de Souza ile buluştu
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem stoper hem de ön libero kullanmayı düşündüğü Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. 1 yıllık imzayı atan 35 yaşındaki orta saha, 3 milyon TL garanti ücret ve maç başıprim kazanacak. Son olarak Başakşehir forması giyen 'Örümcek Adam' lakaplı oyuncu bu transferle birlikte F.Bahçe'de muhteşem ikili olduğu Josef de Souza ile de 3 yıl sonraBeşiktaş'ta buluştu. Sarı-lacivertlilerde birlikte 80 maça çıkan ikili; 53 galibiyet, 18 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşamış, maç başına 2.2 puan ve 2 gol ortalaması yakalamıştı.
3 BÜYÜK'TE OYNAYAN 10. FUTBOLCU OLACAK
Mehmet Topal, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen futbolcular arasına adını yazdıracak. (Refik Osman Top, Ali Soydan, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Mehmet Yozgatlı, Burak Yılmaz, Caner Erkin)
G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Buna Beşiktaş'ı da eklerse kırılması zor, önemli bir rekora imza atacak.
3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası (F.Bahçe) ve 2 Süper Kupası (F.Bahçe/G.Saray) var.
Başakşehir'de geçen sezon 32 resmi maça çıktı. 1745 dakikaya 3 gol, 2 asist sığdırdı.
Kariyeri boyunca 553 resmi karşılaşmada oynadı. 34 gol, 33 asistlik katkı verdi.
Valencia formasıyla La Liga'da 43 maçta 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.