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Giriş Tarihi: 15.7.2021

De Jong öne çıktı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
De Jong öne çıktı

Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlıların Luuk de Jong’a yönelmesine neden oldu. 30 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldı

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.

SEVİLLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAYI HEDEFLİYOR
Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

KİMDİR?
SEVILLA 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi.

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De Jong öne çıktı
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