De Jong öne çıktı

Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlıların Luuk de Jong’a yönelmesine neden oldu. 30 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldı
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko veMitrovic'den yüksek maliyetinedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa iselistenin bir numarasına yazılmıştı. Ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar, ibreyi Luuk deJong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcuiçin kulübü Sevilla'ya kiralamateklifinde bulundu.
SEVİLLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAYI HEDEFLİYOR
Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Oyuncunun 2.5milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmakisteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ınteklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
KİMDİR? SEVILLA 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi.