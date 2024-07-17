Olimpiyat Komitesi’ne İsrail tepkisi

İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları aktivisti Helene Sejlert, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Güney Afrikalı, Belaruslu ve Rus sporculara yaptırım uygulayıp İsrail'e karşı bu yaptırımlara gerek görmemesini Batı dünyasının iki yüzlülüğü olarak değerlendirdi. İsrail'in Olimpiyatlardan, Eurovision'dan, FIFA'dan, BM'den men edilmesi gerektiğini vurgulayan Sejlert, "Eğer Güney Afrika, Rusya ve Beyaz Rusya bu kaderle karşı karşıya kaldıysa, aynı uygulama İsrail için de yapılmalıydı. IOC, orduda görev alan Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan yasaklamaktan çekinmemişti. Konu İsrail'e gelince, IOC, İsrailli sporcuların da orduda görev yaptığını bilmesine rağmen, aynı teamülleri uygulamakta geri durdu ve yaklaşan Paris Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuların yasaklanması yönündeki talepleri geri çevirdi.
İsrail'i dışlamamak için yapılan bu muamele gerçekten acınası. İsrail, her şeyden paçayı sıyırması anlamında tüm yaptırımlardan ayrı tutuluyor" dedi.