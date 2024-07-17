Olimpiyat Komitesi’ne İsrail tepkisi

İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları aktivisti Helene Sejlert, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Güney Afrikalı, Belaruslu ve Rus sporculara yaptırım uygulayıp İsrail'e karşı bu yaptırımlara gerek görmemesini Batı dünyasının iki yüzlülüğü olarak değerlendirdi. İsrail'in Olimpiyatlardan, Eurovision'dan, FIFA'dan, BM'den men edilmesi gerektiğini vurgulayan Sejlert, "Eğer Güney Afrika, Rusya ve Beyaz Rusya bu kaderle karşı karşıya kaldıysa, aynı uygulama İsrail için de yapılmalıydı.İsrail'i dışlamamak için yapılan bu muamele gerçekten acınası. İsrail, her şeyden paçayı sıyırması anlamında tüm yaptırımlardan ayrı tutuluyor" dedi.