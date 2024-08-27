BtcTurk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 10 milli sporcuya destek sağlayacak

BtcTurk bu yaz Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında TMOK'un resmi sponsorluğunu üstlenip, 21 sporcuya da finansal destek sağlamıştı. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yine Paris'te 28 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında 2024 Paralimpik Oyunları düzenlenecek. BtcTurk, haziran ayında yaptığı anlaşma ile toplumda farklı engel gruplarındaki gençlerin spora kazandırılmaları için destek veren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru olmuştu. BtcTurk, TMPK ana sponsorluğunun kapsamında Paralimpik Oyunları'nda yarışacak 10 milli paralimpik sporcuya da destek sağlayacak.

OLİMPİYATLARDA DA TEAMTÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMİŞTİ

BtcTurk, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru olarak Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda hem #TeamTürkiye'yi hem de #TeamTürkiye'den 21 sporcuyu da ayrıca desteklemişti. 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen olimpiyat oyunlarına Türkiye 18 spor dalında 102 sporcu ile katılmıştı.

BTCTURK ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve AFAD iş birliğinde inşa edilen iki Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu ile TMOK'un resmi sponsoru BtcTurk tarafından hayata geçirilen BtcTurk Spor Okulları mayıs ayında açılmıştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen spor salonları ve bünyesindeki okullarda 7-15 yaş arası çocuklar ağırlanacak. Çocuklara, antrenörler tarafından atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futsal ve voleybol eğitimi veriliyor.